Белорусам начнут платить пенсию за работу в Чехии

Соответствующее соглашение подписали министр труда Ирина Костевич и посол Чехии в Беларуси Томаш Перницки.

По информации Минтруда, соглашение о применении договора о пенсионном обеспечении между Чехией и Беларусью вступит в силу 1 октября.

Договор о пенсионном обеспечении стороны подписали в марте 2018 года. Речь в нем идет о том, что граждане обеих стран смогут получать пенсию за стаж работы на территории каждой из них. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности, потере кормильца.

Выплата пенсий из Беларуси в Чехию и наоборот будет осуществляться в евро путем зачисления непосредственно на личный счет пенсионера в банке государства проживания.

По данным МВД, в первом квартале года на работу в Чехию выехало 274 человека, в то время как годом ранее — только 45.