Ради новой главы МВФ сняли возрастные ограничения

Болгарка Кристалина Георгиева займет пост директора-распорядителя МВФ и председателя с 1 октября на пятилетний период. Она была единственным кандидатом.

Исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение утвердить ее кандидатуру, указано в заявлении фонда.

«Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой», — отмечается в документе.

Ранее осенью МВФ снял возрастные ограничения для директора-распорядителя организации с целью позволить ей занять этот пост. С 1951 года на должность руководителя организации не рассматриваются кандидаты старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет.

Кристалина Георгиева — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 года работала в Европейской комиссии, а в 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка.