Средняя зарплата в Минске превысила 1500 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата минчан в августе составила 1 512,8 руб., сообщили в Главном статистическом управлении города.

Занятым в строительстве в среднем было начислено по 1 564,5 руб., в промышленности — по 1 333,8 руб., в сфере образования — 851,3 руб., здравоохранения — 1 046,4 руб., в розничной торговле — 1 218,3 руб., в системе ЖКХ — 1 311,3 руб.

Выше общегородской была заработная плата у занятых профессиональной научной и технической деятельностью — 1 702 руб., деятельностью в области права — 1 865 руб. Традиционно высоким оказался доход у работников IT-сферы — 4 393,6 руб. и воздушного транспорта — 3 234,3 руб.