Премьер-министр Вьетнама принял белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко встретился 25 сентября в Ханое с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, а также с его заместителем Выонг Динь Хюэ.

Игорь Ляшенко и зампредседателя Народного комитета Ханоя Нгуен Куок Хунг. Фото: hanoimoi.com.vn

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Руководитель правительства Вьетнама поддержал открытие завода по сборке грузовой техники МАЗ, которое 26 сентября состоится в провинции Хынгйен. Он отметил, что видит перспективы поставок продукции не только во Вьетнам, но и в страны АСЕАН. Нгуен Суан Фук поддержал и импорт белорусских пассажирских автобусов.

По последним данным Белстата, товарооборот Беларуси и Вьетнама в январе-июле 2019 года составил 116 млн 238,5 тыс. долларов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Положительное для Беларуси сальдо сложилось на уровне 17 млн 888,1 тыс. долларов.