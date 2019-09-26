Витебская семья обманула с кредитами более 30 человек

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Оперативники установили более 30 жертв мошенников в сфере потребительского кредитования. Только четверым из них причинен ущерб свыше 25 тыс. рублей.

По сообщению МВД, криминальный бизнес организовала витебская семья из четырех человек. Они находили ведущих асоциальный образ жизни людей и уговаривали оформлять на себя бытовую технику в кредит, обещая вносить платежи самостоятельно.

Если получить заем на технику не удавалось, на клиента оформляли кредитную карту, которую дельцы забирали себе и в последующем снимали с нее деньги. За услугу потерпевшим платили вознаграждение от 50 до 100 рублей.

Подельниками в преступной схеме выступали специалисты и продавцы-консультанты двух крупных торговых сетей. Они помогали за вознаграждение оформлять необходимые документы и улаживать с банками вопросы платежеспособности клиентов. Работников магазина даже премировали за хорошие продажи.

Фигурантов поместили в ИВС, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Тэги: мошенники кредитование Город: Витебск

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