Макей провел встречи в Нью-Йорке с главами МИД Индии, Латвии, Литвы и Хорватии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который с 24 по 30 сентября находится в Нью-Йорке для участия в работе Генассамблеи ООН, встретился с главами МИД ряда стран.

На встрече с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром обсуждались перспективы углубления двустороннего сотрудничества в тех сферах, которые представляют интерес для обоих государств. Достигнута договоренность о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур для граждан обеих стран, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей и Джайшанкар обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях. Макей подтвердил переданное ранее приглашение главе правительства Индии посетить Беларусь с визитом. Руководители внешнеполитических ведомств договорились координировать работу по организации двусторонних политических и деловых контактов.

В ходе встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом обсуждены «актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе вызывающие озабоченность у обеих сторон». «Достигнуто понимание необходимости начала открытого и искреннего диалога в целях поиска решений назревших проблем. Собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, договорились продолжить рабочие контакты в ближайшее время», — говорится в сообщении МИД.

На встрече с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом отмечена общность подходов к вопросам международной повестки дня и роли, которую Беларусь и Хорватия могут играть в укреплении партнерства и безопасности в европейском регионе. Макей подчеркнул, что, несмотря на регулярные двусторонние политические контакты, потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в настоящее время реализован не полностью. Макей призвал оперативно сформировать состав и провести первое заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в соответствии с соглашением, которое было подписано еще в 2015 году. Данное предложение было поддержано хорватской стороной.

С учетом предстоящего председательства Хорватии в Совете Европейского союза Грлич-Радман заверил в своей готовности держать в фокусе внимания вопросы развития инициативы «Восточное партнерство», а также взаимодействия между Беларусью и ЕС.

Макей встретился также с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны с удовлетворением констатировали позитивную динамику и интенсивность белорусско-латвийского диалога. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы содержательного наполнения планируемых двусторонних визитов высокого и высшего уровня. «В открытой и доверительной атмосфере были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диалога между Беларусью и ЕС. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику укрепления глобальной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.