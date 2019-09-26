Водитель из Борисова погиб из-за работников леса

Мастер леса и лесник в нерабочее время спиливали деревья, находившиеся на территории лесосеки вблизи проезжей части днем 21 сентября и не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности.

Источник: СК

По информации СК, спиленное ими дерево упало на кабину грузового автомобиля и травмировало 60-летнего водителя, который в это время двигался по автодороге. МАЗ съехал в кювет и опрокинулся, а водитель скончался на месте.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.