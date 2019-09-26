Лукашенко заверил украинских журналистов, что не будет дружить против России

/ Политика
Просмотров: 161

Президент Беларуси заявил, что пытается нормализовать отношения с США, но не в ущерб основному партнеру — России.

Фото: president.gov.by

Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев на Донбасс

«Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом», — заявил Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал «112».

При этом президент Беларуси подчеркнул, что не собирается «дружить против России», напомнив о референдуме середины 1990-х.

«Четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с Россией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал», — напомнил он.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Украина украинские журналисты

Другие материалы на эту тему:

Минск затеял с Кремлем чересчур рискованную игру

Минск затеял с Кремлем чересчур рискованную игру

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Ложь, правда и провокации от «Коммерсанта»

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Ложь, правда и провокации от «Коммерсанта»

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Правительство Беларуси отказывается показывать документы по интеграции с Россией

Правительство Беларуси отказывается показывать документы по интеграции с Россией