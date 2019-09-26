Лукашенко заверил украинских журналистов, что не будет дружить против России

Президент Беларуси заявил, что пытается нормализовать отношения с США, но не в ущерб основному партнеру — России.

Фото: president.gov.by

«Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом», — заявил Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал «112» .

При этом президент Беларуси подчеркнул, что не собирается «дружить против России», напомнив о референдуме середины 1990-х.

«Четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с Россией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал», — напомнил он.