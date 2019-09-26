Делегацию Беларуси пригласили в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев 1863-1864 годов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на переговорах 25 сентября в Нью-Йорке передал своему белорусскому коллеге Владимиру Макею приглашение для официальной делегации Беларуси посетить церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, которая должна пройти в ноябре на вильнюсском кладбище Расу.

Как сообщает балтийское информагентство BNS , которому удалось связаться с Линкявичюсом после переговоров, Макей заявил, что представители Беларуси «будут заинтересованы поучаствовать в этом мероприятии», но не конкретизировал, какого уровня могла бы быть эта делегация.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. В июле 2019 была начата эксгумация останков брата Кастуся Калиновского — Виктора.