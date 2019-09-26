Камеру нового смартфона Huawei признали лучшей

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Камеру Mate 30 Pro признали лучшей среди конкурентов.

Источник: 9to5google

Общая оценка Huawei Mate 30 Pro — 121 балл (130 — за фотосъемку, 100 — за видеосъемку), сообщает dxomark.com.

Основными плюсами смартфона при фотографировании специалисты назвали «высокий уровень детализации в большинстве условий съемки, точную экспозицию, хорошо контролируемый уровень шума, хорошую детализацию при зуммировании и правильную экспозицию и баланс белого при фотографировании со вспышкой».

При записи видео основными плюсами китайского смартфона являются «хорошо контролируемый уровень шума и высокая детализация при съемке в помещении и при ярком освещении, яркая приятная цветопередача, эффективная стабилизация и быстрый автофокус».

На втором месте в рейтинге находится Samsung Galaxy Note10+, на третьем — Huawei P30 Pro.
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Тэги: Mate 30 Pro Huawei смартфон камера смартфона

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