Белорусская партия «Зеленые» выдвинула девять кандидатов в депутаты Палаты представителей

Такое решение оппозиционная партия приняла на съезде, прошедшем 24 сентября в Минске.

Председатель партии Анастасия Дорофеева подчеркнула, что партия не считает эту кампанию выборами и принимает в ней участие исключительно с информационными целями.

«Мы не рассматриваем эту кампанию как избирательную. Были вопросы по поводу участия в ней, мы были склонны воздержаться, и на этот счет в партии были горячие споры. Мы не собираемся имитировать избирательный процесс, давать обещания избирателям. Мы четко понимаем, что этих изменений принести не сможем, даже если кто-то будет назначен в парламент, поскольку он не является органом, принимающим решения. На этих выборах есть возможность только заявить о существующих проблемах», — сказала она.

Большая часть кандидатов будет выдвигаться в Минске, возможно выдвижение в Брестской и Гродненской областях.

Основной темой в повестке «зеленых» станет сохранение независимости Республики Беларусь в свете возникшей угрозы углубленной интеграции с Россией. Кандидаты готовы дать возможность выступить на своих пикетах активистам кампании в поддержку независимости, если те не будут противоречить ценностям партии.

«Что касается угрозы независимости — надо, чтобы как можно больше людей знали об этом и предпринимали хотя бы минимальные публичные действия», — добавила Дорофеева.

Из экологических тем партия будет заявлять о недопустимости запуска АЭС в Островце до выполнения всех международных и общественных рекомендаций и прозрачной экспертизы проекта. Также «зеленые» намерены продвигать переход Беларуси на возобновляемую энергетику как основу энергетической и экономической независимости.