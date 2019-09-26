Китайский студент с помощью милиции вернул сумку с крупной суммой денег
Китайский студент забыл в такси сумку с крупной суммой денег. Сотрудники милиции вернули ее владельцу спустя три часа после его звонка на спецлинию 102, сообщают
По словам сотрудника Центрального РУВД Сергея Бурца, изначально китаец был уверен, что забыл сумку в вагоне метро. Однако милиция, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установила, что он зашел в метро уже без ручной клади.
Проверили также и записи камер в кафе, где накануне отдыхал забывчивый студент — и снова сумка не попала в объективы. Тогда молодой человек вспомнил, что в кафе приехал на такси, вызванном через интернет-приложение.
Установив такси и его водителя, милиционеры нашли и пропажу — сумку с 3100 долларов, предназначенными для оплаты учебы в минском вузе. Водитель такси даже не заметил, что в салоне лежит чужая сумка.
Фото ГИОС Центрального РУВД