Китайский студент с помощью милиции вернул сумку с крупной суммой денег

Китайский студент забыл в такси сумку с крупной суммой денег. Сотрудники милиции вернули ее владельцу спустя три часа после его звонка на спецлинию 102, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на Центральное РУВД.

По словам сотрудника Центрального РУВД Сергея Бурца, изначально китаец был уверен, что забыл сумку в вагоне метро. Однако милиция, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установила, что он зашел в метро уже без ручной клади.

Проверили также и записи камер в кафе, где накануне отдыхал забывчивый студент — и снова сумка не попала в объективы. Тогда молодой человек вспомнил, что в кафе приехал на такси, вызванном через интернет-приложение.

Установив такси и его водителя, милиционеры нашли и пропажу — сумку с 3100 долларов, предназначенными для оплаты учебы в минском вузе. Водитель такси даже не заметил, что в салоне лежит чужая сумка.

Фото ГИОС Центрального РУВД