Лукашенко: конфликт на Донбассе должны совместно урегулировать Украина, Россия и Беларусь

Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо начать предпринимать конкретные шаги, заявил Александр Лукашенко 26 сентября в Минске на встрече с журналистами украинских СМИ. Фрагменты встречи были показаны на телеканалах «112 Украина» и «Беларусь 1».

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь делает и будет делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине — «от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса».

«Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру, те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, и прежде всего украинскому народу», — сказал Лукашенко.

«Знаю одно: если бы я оказался в этой ситуации, я бы делал всё, чтобы были конкретные шаги, и я мог демонстрировать украинцам и всем, кто вовлечен в этот конфликт, что мы как-то движемся, — сказал Лукашенко. — Этого движения нет, поэтому надо перестать говорить о желании, надо начинать действовать. Как действовать? Знаете, я наблюдаю — формула Штайнмайера, еще там какие-то формулы... Слушайте, забудьте вы о всяких формулах».

По словам Лукашенко, конфликт на Донбассе должны урегулировать совместными усилиями Украина, Россия и Беларусь.

«Сядьте в Украине, определитесь — и тот, кто хочет мира, позовите их, в том числе белорусов и так далее. Я говорил, что мы — три славянских народа — должны решить этот конфликт. Вот просто сесть и решить, потому что это в нашем доме и там уже не отвертишься. Там надо или решать, или говорить, что я не хочу решать этот конфликт. Тоже как-то нет реакции. Ну, я-то понимаю, кто там влияет. Я заговорил о том, что, наверное, надо подключать США», — добавил белорусский руководитель.