Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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Бывший политик скончался в кругу семьи в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает France TV со ссылкой на его зятя Фредерика Сала-Бару.

Ширак руководил Францией с 1995 по 2007 год. Его здоровье стало ухудшаться с момента отъезда из Елисейского дворца. В январе 2014 года супруга экс-президента Бернадетт сообщила, что ее муж больше не может публично выступать из-за проблем с памятью.

Именно благодаря Жаку Шираку Александр Лукашенко совершил в июле 1996 года первый официальный визит в Западную Европу. Инициатором визита был глава Франции.
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Тэги: Франция смерть политика кончина Персона: Жак Ширак Фредерик Сала-Бару

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