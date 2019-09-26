Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Бывший политик скончался в кругу семьи в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает France TV со ссылкой на его зятя Фредерика Сала-Бару.

Ширак руководил Францией с 1995 по 2007 год. Его здоровье стало ухудшаться с момента отъезда из Елисейского дворца. В январе 2014 года супруга экс-президента Бернадетт сообщила, что ее муж больше не может публично выступать из-за проблем с памятью.

Именно благодаря Жаку Шираку Александр Лукашенко совершил в июле 1996 года первый официальный визит в Западную Европу. Инициатором визита был глава Франции.