Беларусь окажет полную поддержку международным усилиям по запрету ядерных испытаний

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Глава МИД Беларуси принял участие в конференции в поддержку вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает БелаПАН .

Договор был принят в 1996 году с целью международного запрета ядерных испытаний, но до сих пор не вступил в силу. Из стран, чья ратификация ДВЗЯИ необходима для его вступления в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Пять стран (Египет, Израиль, Иран, Китай и США) поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его.

В своем выступлении Макей высказал полную поддержку со стороны Беларуси международным усилиям по запрету ядерных испытаний. Он выразил обеспокоенность в связи с набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ, особенно на фоне обострения противостояния между крупнейшими игроками.

Владимир Макей отметил, что те значительные успехи, которые достигнуты за последние годы активной работы по продвижению ДВЗЯИ, размываются из-за отсутствия политической воли и дефицита ответственности.

По итогам конференции была принята декларация, предусматривающая активизацию международных усилий для скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.