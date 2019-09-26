Экспедиция белорусских полярников отправится в Антарктиду в ноябре

Об этом сообщила заместитель главного ученого секретаря НАН Беларуси Наталья Литвинко.

«Уже 12-й раз этой осенью мы будем торжественно провожать очередную экспедицию в Антарктиду. Сейчас идет конкурсный отбор кандидатов на участие в этой экспедиции. Конкурс — три человека на место. И это несмотря на довольно суровые условия пребывания», — рассказала Литвинко, передает агентство «Минск-Новости» .

Ученые вылетят из Минска 8-9 ноября. Рейс из Кейптауна в Антарктиду запланирован на 13-е.