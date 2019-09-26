Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане и сыграет с первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал крупного турнира в китайском Ухане. Призовой фонд составляет 2 млн 828 тысяч долларов.

Фото wtatennis.com

26 сентября в четвертьфинале Соболенко обыграла 20-летнюю Елену Рыбакину (50) из Казахстана — 6:3, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Это была первая очная встреча теннисисток.

В полуфинале Соболенко встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Ранее теннисистки между собой играли четыре раза, и каждая одержала по две победы.

Одна из побед Соболенко пришлась на полуфинал прошлогоднего турнира в Ухане. Тогда, напомним, белоруска выиграла этот турнир.

Сегодня Арине Соболенко также предстоит сыграть четвертьфинал парного разряда, где белоруска объединилась с бельгийской Элизе Мертенс. Их соперницами будут Каролин Гарсия (Франция) и Бетани Маттек-Сандс (США).