Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопрос о миротворцах на Донбассе должны рассматривать участники конфликта, «а именно Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики».

«Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны — Киев, с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — сказал Песков, передает kommersant.ru .

В Кремле, по его словам, считают, что Минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования в Украине. А «в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет».

Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев на юго-восток Украины и взять под контроль участок украино-российской границы, принимая в Минске украинских журналистов.