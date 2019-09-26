Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс

/ Мир
Просмотров: 99

Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопрос о миротворцах на Донбассе должны рассматривать участники конфликта, «а именно Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики».

«Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны — Киев, с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — сказал Песков, передает kommersant.ru.


Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев на Донбасс

В Кремле, по его словам, считают, что Минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования в Украине. А «в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет».

Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев на юго-восток Украины и взять под контроль участок украино-российской границы, принимая в Минске украинских журналистов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: миротворцы на Донбассе Персона: Дмитрий Песков

Другие материалы на эту тему:

Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям

Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Крах секретных протоколов Лукашенко-Туска

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Крах секретных протоколов Лукашенко-Туска

Выдадут ли белорусским солдатам голубые каски?

Выдадут ли белорусским солдатам голубые каски?

Лукашенко: если Путин и Порошенко захотят, отправим миротворцев на Донбасс

Лукашенко: если Путин и Порошенко захотят, отправим миротворцев на Донбасс