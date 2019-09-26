Во Вьетнаме открыли завод по сборке грузовиков МАЗ

Во Вьетнаме запущен завод по сборке грузовиков МАЗ. Здесь будут выпускать до трех тысяч автомобилей в год. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Белорусско-вьетнамский завод разместился в сорока километрах от Ханоя. На месте рисового поля в 4,5 га построили сборочные цеха, вспомогательные постройки и административное здание.

Проект завода был разработан Минским автозаводом, строительство вели вьетнамские подрядчики.

Сборкой грузовиков займется совместное предприятие MAZ Asia, в котором 30% принадлежит белорусскому предприятию, а 70% вьетнамской компания AuViet Industry.

На первом этапе во Вьетнаме будут собирать восемь моделей автотехники МАЗ, адаптированных под требования местных техрегламентов. Это самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники.

В будущем модельный ряд расширят и скорректируют с учётом потребностей рынка. В частности, в планах значится выпуск праворульных грузовиков.

Грузовики будут поставляться на рынки стран АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии).