Рецидивиста из пригорода Орши пришлось задерживать при помощи спецтехники

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Неоднократно судимый житель Барани 1975 года рождения решил сдаться лишь после того, как сотрудники МЧС стали пилить входную металлическую дверь.

По информации областного УВД, весной этого года в Орше и окрестностях произошло несколько краж из строящихся домов. Злоумышленники проникали на объекты, отжав стеклопакеты. Преступники похищали дорогостоящие электроинструменты, теплые полы и бытовую технику.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого. После совершения преступлений он сбывал награбленное в Беларуси и России.

Во время задержания подозреваемый забаррикадировался в своем жилище. Оперативникам пришлось вызывать на место спасателей и применять их спецтехнику.
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Тэги: рецидивист кража спецтехника Город: Орша

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