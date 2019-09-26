Рецидивиста из пригорода Орши пришлось задерживать при помощи спецтехники

Неоднократно судимый житель Барани 1975 года рождения решил сдаться лишь после того, как сотрудники МЧС стали пилить входную металлическую дверь.

По информации областного УВД, весной этого года в Орше и окрестностях произошло несколько краж из строящихся домов. Злоумышленники проникали на объекты, отжав стеклопакеты. Преступники похищали дорогостоящие электроинструменты, теплые полы и бытовую технику.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого. После совершения преступлений он сбывал награбленное в Беларуси и России.

Во время задержания подозреваемый забаррикадировался в своем жилище. Оперативникам пришлось вызывать на место спасателей и применять их спецтехнику.