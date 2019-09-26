Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам на торгах в четверг

/ Экономика
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В четверг, 26 сентября, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.

Вот как иностранцы завершили свои сессии:

  • евро: 2,2696 белорусского рубля (-0,0113 пункта; снизился на 0,50%);
  • российский рубль: 3,2275 белорусского рубля за 100 российский (-0,0031 пункта; -0,10%);
  • доллар: 2,0741 белорусского рубля (-0,0004 пункта; -0,02%).

Последние на этой неделе торги на БВФБ пройдут в пятницу, 27 сентября.
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Тэги: валюта

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