Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам на торгах в четверг
В четверг, 26 сентября, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.
Вот как иностранцы завершили свои сессии:
- евро: 2,2696 белорусского рубля (-0,0113 пункта; снизился на 0,50%);
- российский рубль: 3,2275 белорусского рубля за 100 российский (-0,0031 пункта; -0,10%);
- доллар: 2,0741 белорусского рубля (-0,0004 пункта; -0,02%).
Последние на этой неделе торги на БВФБ пройдут в пятницу, 27 сентября.