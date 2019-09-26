Лукашенко объяснил, почему Беларусь дружит с Россией

Беларусь и Россия всегда были вместе, они переплетены на уровне семейных и межгосударственных отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко 26 сентября в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

«У нас разные отношения с Россией: у вас — одни, у нас — другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения, — сказал он. — Почему у нас такие отношения? Мы полностью получаем, в отличие от Украины, жизненно необходимые для нас товары из Российской Федерации, особенно углеводороды. Вы хоть что-то там добываете, хоть процентов 30 этого природного газа, а у нас его вообще нет. Немного нефти добываем, но этого критически недостаточно».

«Я — закоренелый советский человек и историк, — продолжил Лукашенко. — Я очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе, у нас все переплетено — как Украина — Беларусь, а еще больше Россия — Беларусь, — на уровне семейных, межгосударственных отношений. У нас экономика наша очень зависима от Российской Федерации, кооперация очень тесная. Мы сохранили все наши предприятия, а они были скооперированы с Россией. Куда ни кинь, везде теснейшие связи. Я не мог их тогда разорвать».

Хотя, сказал Лукашенко, в отношениях с Россией хватает и других проблем, которые надо решать. В частности, пояснил он, речь идет о реакции России на то, что Беларусь развивает диалог с западными странами.

«Если и вызывает у наших восточных соседей, у нашей Российской Федерации, то только во власти некую озабоченность, мы им задаем вопрос: «Какая у вас озабоченность по поводу нашего диалога, допустим, с европейцами?» — сказал Лукашенко. — Ну, какая, если вы сами туда идете и просите, чтобы наладить отношения, потому что в основе лежит экономика и торгово-экономические отношения? Ну, а с США? Мы вечно были под санкциями у США, и не только у них. Но в то же время Россия в обнимку сотрудничала с Соединенными Штатами. Нас абсолютно это не напрягало. Почему это должно кого-то напрягать в России? Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено».

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси состоялся референдум об отношениях с Россией (в 1996 году. — БелаПАН.). «Люди ответили — более чем две трети, где там — четыре пятых, — за добрые союзнические отношения с Российской Федерацией. Мы не собираемся дружить против России. Когда нам было трудно, кроме России и Китая нас, по большому счету, никто и не поддерживал», — сказал Лукашенко.