Компания А1 стала генеральным партнером футбольной школы «Юниор»

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 и футбольный клуб «Юниор» объединились для создания совместного спортивного бренда «А1 Юниор».

Клуб «Юниор» основан в Минске восемь лет назад. Сейчас здесь тренируется 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. С 2018 года в «Юниоре» действует отделение женского футбола.

В прошлом сезоне (2018/2019) «Юниор» стал одним из девяти участников программы клубного развития УЕФА в Беларуси, в рамках которой все тренеры прошли обучение по европейским методикам и получили лицензии УЕФА категорий D и C, что дает право вести занятия у детских и юношеских команд. Несколько тренеров клуба уже имеют лицензии категории B, которая позволяет работать и со взрослыми профессионалами.

«Философия нашего клуба не в стремлении к кубкам и достижениям, а в первую очередь в любви к футболу. Мы хотим, чтобы сама игра приносила каждому ребенку удовольствие и он мог быть на поле самим собой, а родители занимались спортом вместе с ним. Мы очень рады найти единомышленника в лице компании А1, который разделяет эти стремления», — отметил председатель спортивного общественного объединения «Футбольный клуб «Юниор» Дмитрий Шохалевич.

Программа партнерства будет состоять из нескольких направлений по развитию детского-юношеского спорта. Она реализуется при поддержке Белорусской федерации футбола.

К началу сезона 2019/2020 в рамках коллаборации «А1 Юниор» уже закуплена новая экипировка для игроков клуба.