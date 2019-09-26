Лукашенко вспомнил давнюю обиду на власти Украины

Более восьми лет назад во взаимоотношениях Александра Лукашенко и руководства Украины произошел конфликт, о котором официальный белорусский лидер помнит до сих пор.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как рассказал он на встрече с украинскими журналистами, будучи президентом Украины, Виктор Янукович сначала пригласил Александра Лукашенко на памятные мероприятия в Чернобыль, а потом запретил пролет его самолета над украинской территорией.

«А вы считаете или считали моим другом в Украине Виктора Януковича? — спросил Лукашенко. — Ну, так, вспомните, когда мы проводили чернобыльские мероприятия, в Чернобыле собирались, еще где-то там, вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили туда, а потом вместо того, чтобы извиниться — ну, Запад там, Лукашенко, может, не хочет видеть, еще чего-то».

По его словам, Януковичу стоило бы поступить «по-мужски» и позвонить ему.

«Мы ж в добрых отношениях, а взяли и так тихонечко закрыли для пролета небо, — сказал Лукашенко. — Ну, я не стал особо рваться туда. Хотя я не считаю, что Украина это чужая для меня страна. Я мог бы взять вертолет и за час быть в Чернобыле, перелетев через границу. Я уверен, что никто не посмел бы сбить мой вертолет. Но были такие моменты. Но мы и это пережили».

Напомним, 26 апреля 2011 года Лукашенко, посещая Наровлю, резко высказался о том, почему не присутствует мероприятиях в Чернобыле.

«Вы задайте этот вопрос Януковичу — почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях, — сказал Лукашенко. — Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины».

«Напрашиваться я ни к кому не собираюсь. И быть каким-то подпевалой я тоже не собираюсь ни у одного президента, ни у другого», — подчеркнул глава государства.

Он прокомментировал высказывания президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу в отношении того, что если Лукашенко приедет на международную конференцию по чернобыльским вопросам в Киев, то он туда не поедет.

«Что касается таких козлов, как Баррозу… Ну, был какой-то Баррозу в Португалии, выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше смотрю, что там где ляпнул из европейских чиновников», — сказал Лукашенко.