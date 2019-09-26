Лукашенко: когда ввели санкции, кто помог — Китай, мы не можем предать своего союзника

/ Политика
Просмотров: 174

Беларусь не предаст своего союзника Китая, заявил Александр Лукашенко 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, комментируя нормализацию белорусских отношений с США. Фрагмент встречи был показан в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Лукашенко, вопрос взаимоотношений Беларуси с КНР поднимался на встречах со многими представителями США. Белорусский руководитель пояснил, что понимает, что политикой США и крупных стран ЕС в отношении Китая является сдерживание.


Беларусь пока не будет размещать панда-бонды в Китае

«Ну и нам задавали вопросы. Я даже на эту тему с ними не разговаривал, а задал ответный вопрос: скажите, когда вы все ввели против нас санкции и закрыли границу железным занавесом на запад от Беларуси, кто нам открыл дверь? Китай. Притом предоставив нам миллиардные кредиты, по-моему, 15 миллиардов, мы до сих пор их не освоили. Они открыли нам дверь, давайте сотрудничать. Я задаю вопрос: чего вы хотите сегодня от нас? Мы не можем предать своего союзника, который подставил нам плечо», — сказал Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Китай Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском