Лукашенко: когда ввели санкции, кто помог — Китай, мы не можем предать своего союзника

Беларусь не предаст своего союзника Китая, заявил Александр Лукашенко 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, комментируя нормализацию белорусских отношений с США. Фрагмент встречи был показан в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Лукашенко, вопрос взаимоотношений Беларуси с КНР поднимался на встречах со многими представителями США. Белорусский руководитель пояснил, что понимает, что политикой США и крупных стран ЕС в отношении Китая является сдерживание.

«Ну и нам задавали вопросы. Я даже на эту тему с ними не разговаривал, а задал ответный вопрос: скажите, когда вы все ввели против нас санкции и закрыли границу железным занавесом на запад от Беларуси, кто нам открыл дверь? Китай. Притом предоставив нам миллиардные кредиты, по-моему, 15 миллиардов, мы до сих пор их не освоили. Они открыли нам дверь, давайте сотрудничать. Я задаю вопрос: чего вы хотите сегодня от нас? Мы не можем предать своего союзника, который подставил нам плечо», — сказал Лукашенко.