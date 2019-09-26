«Жилетка на голое тело». Елену Зеленскую заклевали за новый наряд

/ Мир
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Наряд первой леди Украины Елены Зеленской вызвал много споров в интернете.

Напомним, на днях на орехи досталось дочери президента США Иванке Трамп, которую заподозрили в том, что она не надела на мероприятие в рамках Генассамблеи ООН нижнее белье.

Что касается Елены Зеленской, то в комментариях к опубликованной на ее странице в социальной сети фотографии пользователи написали много положительных отзывов, дескать, гордимся нашей первой леди.

А вот некоторые эксперты были несколько озадачены образом Зеленской. Так, в частности, международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила riafan.ru, что «в образе госпожи Зеленской не хватает блузки, несмотря на то, что этот жилет выполняет функцию топа. Чем больше открыто тело на важных мероприятиях, тем хуже. А относительно всего остального... Да, первая леди Украины очень хорошо выглядела, и выбранный ею цвет очень благородный и очень ей к лицу».

Это оценку подхватили многие «диванные эксперты, которые поспешили написать гадости в адрес первой леди Украины».
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Тэги: Украина Генассамблея ООН этикет Персона: Елена Зеленская Альбина Холгова Город: Нью-Йорк

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