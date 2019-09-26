«Жилетка на голое тело». Елену Зеленскую заклевали за новый наряд
Наряд первой леди Украины Елены Зеленской вызвал много споров в интернете.
Напомним, на днях на орехи досталось дочери президента США Иванке Трамп, которую заподозрили в том, что она не надела на мероприятие в рамках Генассамблеи ООН нижнее белье.
Что касается Елены Зеленской, то в комментариях к опубликованной на ее странице в социальной сети фотографии пользователи написали много положительных отзывов, дескать, гордимся нашей первой леди.
А вот некоторые эксперты были несколько озадачены образом Зеленской. Так, в частности, международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила
Это оценку подхватили многие «диванные эксперты, которые поспешили написать гадости в адрес первой леди Украины».