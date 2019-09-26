Егор Герасимов обыграл игрока из топ-20 на турнире в Чеджу

26-летний белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал крупного турнира в китайском Чеджу. Призовой фонд составляет 1,2 млн долларов.

Фото atptour.com

26 сентября в матче второго круга Герасимов обыграл первого «сеянного» 34-летнего американца Джона Изнера (19) — 6:7, 7:6, 7:6.

Следующим соперником Герасимова станет представитель Канады 20-летний Денис Шаповалов (34).

Ранее Герасимов ни с Изнером, ни с Шаповаловым не встречался.

На прошлой неделе в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов обыграл 13-ю на тот момент ракетку мира итальянца Маттео Берреттини. Сам Герасимов тогда занимал в мировом рейтинге лишь 119-ю строку.