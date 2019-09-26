Трамп и Зеленский понравились друг другу, — уверен Лукашенко

По мнению Александра Лукашенко, президенты США и Украины, встреча которых состоялась 25 сентября на Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, друг другу понравились. Об этом он заявил 26 сентября, принимая в Минске украинских журналистов.

Фото пресс-службы президента Украины

«Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, так как я ее видел, — прилично, разумно, красиво. Все было красиво, — сказал Лукашенко. — Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз, оно прошло, с моей точки зрения, старого волка политического, очень хорошо».

«Они понравились друг другу, — считает Лукашенко. — Для Трампа это очень важно, для Володи Зеленского — не знаю, потому что я его меньше знаю».

Этот «горячий день» в ООН, как его назвали журналисты, «был нормальным для американо-украинских отношений», подчеркнул Лукашенко.