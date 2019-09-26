ДНР поставила Лукашенко на место

Пушилин подчеркнул, что с этими задачами «самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы».
Он отметил, что сегодня Минск является местом переговоров Контактной группы: «Это очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс».
Поэтому, сказал глава ДНР, предложение белорусского руководства о введении миротворцев «мы с благодарностью отклоняем».
Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что, если Москва и Киев договорятся, Беларусь готова направить на российско-украинскую границу своих миротворцев. Так, в частности, об этом он вновь заявил сегодня на встрече с укранскими журналистами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопрос о миротворцах на Донбассе должны рассматривать участники конфликта, «а именно Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики».