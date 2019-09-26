ДНР поставила Лукашенко на место

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По словам главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пашулина, ДНР не нуждается в миротворческом контингенте, который предложил Александр Лукашенко.

По его словам, самопровозглашенной республике не нужны дополнительные силы для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах.


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Пушилин подчеркнул, что с этими задачами «самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы».

Он отметил, что сегодня Минск является местом переговоров Контактной группы: «Это очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс».

Поэтому, сказал глава ДНР, предложение белорусского руководства о введении миротворцев «мы с благодарностью отклоняем».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что, если Москва и Киев договорятся, Беларусь готова направить на российско-украинскую границу своих миротворцев. Так, в частности, об этом он вновь заявил сегодня на встрече с укранскими журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопрос о миротворцах на Донбассе должны рассматривать участники конфликта, «а именно Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ДНР ситуация на юго-востоке Украины миротворцы на Донбассе Персона: Денис Пашулин Город: Донецк

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