У немецких компаний большие виды на Беларусь

Немецкие компании приходят в Беларусь не для того, чтобы сорвать быстрые деньги и уйти с рынка, а чтобы остаться. Об этом заявил посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер, выступая 26 сентября в Минске на 10-м Дне немецкой экономики в Республике Беларусь.

«Это является частью немецкой торговли и философии. Целый ряд крупных концернов, а также средних немецких предприятий уже много лет активно работают в Беларуси , и за их плечами — успешно развивающаяся ситуация. Были взлеты и падения конъюнктуры, переживали экономические кризисы, случались и политические распри. Но и эти сложные периоды компаниям удалось преодолеть, и поэтому радостно видеть, что международные отношения между нашими странами вновь динамично развиваются», — сказал Хутерер.

По его мнению, существующие отношения между двумя странами «устойчивы и ориентированы на долгосрочность».

Дипломат отметил, что внешнеторговый оборот вновь приближается к рекордному 2012 году, а инвестиции в 2018 году достигли максимальной отметки.

«Это не только подтверждение результативности наших усилий, а одновременно обязательства и стимул. Мы живем в такое время, когда условия для предприятий меняются быстротечно. Для того чтобы на долгосрочном уровне обеспечить подъем в экономических отношениях между нашими странами, необходимы усилия с обеих сторон», — считает посол.

Глава дипмиссии заявил о необходимости снимать торговые барьеры и развивать кооперацию, улучшать инвестиционный климат для немецких предприятий в Беларуси и помочь белорусским предприятиям выйти на немецкий рынок.

«Эта задача будет нелегкой, однако есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы идти по этому пути», — подчеркнул посол.

По его словам, экономики Германии и Беларуси схожи, поскольку сильно развит промышленный сектор, есть нацеленность на экспорт и «высокая рабочая этика». Кроме того, Беларусь — это мост между Востоком и Западом, член в ЕАЭС и сосед Евросоюза, имеет высокообразованную рабочую силу и динамично развивающийся IT-сектор.

«Это факторы, которые влияют на то, что Беларусь является прекрасным экономическим партнером для Германии. Я полагаю, что в области технологий Германия может играть еще большую роль в модернизации, развитии и диверсификации белорусской экономики во многих ее ключевых отраслях», — сказал Хутерер.