Россельхознадзор ввел санкции против трех белорусских компаний

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела санкции в отношении трех белорусских компаний.


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Как сообщается, в результате проведения анализа данных информационных систем выявлены новые белорусские компании-посредники: ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край», которые «осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Казахстан, Армению».

В связи с этим, ведомством принято решение изменить c 27 сентября условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через российскую территорию в адреса казахских, армянских и киргизских потребителей.

Отмечается, что теперь пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана о намерении принять данную продукцию.
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор

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