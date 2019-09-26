Россельхознадзор ввел санкции против трех белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела санкции в отношении трех белорусских компаний.

Как сообщается, в результате проведения анализа данных информационных систем выявлены новые белорусские компании-посредники: ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край», которые «осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Казахстан, Армению».

В связи с этим, ведомством принято решение изменить c 27 сентября условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через российскую территорию в адреса казахских, армянских и киргизских потребителей.

Отмечается, что теперь пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана о намерении принять данную продукцию.