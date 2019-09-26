Лукашенко: Украина должна быть единой и неделимой — это святое

Украина должна быть единой и неделимой, заявил Александр Лукашенко 26 сентября на встрече в Минске с представителями украинских СМИ. Трансляцию встречи вел телеканал «112 Украина».

«Кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной? Восток, запад там, где-то венгры, где-то поляки и так далее живут. А раз они там живут, значит, они чуть ли не государство должны иметь свое?» — задался вопросом Лукашенко.

Белорусский руководитель отметил, что проецирует ситуацию на Беларусь.

«Ну и что, если поляки живут и их много у нас в Брестской и Гродненской областях? Ну что, это значит, что там будет отдельное государство или какой-то протекторат Польши? Нет, — отметил Лукашенко. — И когда кто-то пописывает или из политиков говорит со стороны Польши: «А вот поляки…», я им прямо говорю: «Ребята, там поляки, но это мои поляки». На юге Беларуси и по всей Беларуси — украинцы. Это мои украинцы, это мои белорусские украинцы, это граждане моей страны, где я — президент. Все, разговор закончен».

Лукашенко заявил, что у него «блестящие отношения» с поляками, живущими в Беларуси. «Я вспоминаю свои первые президентские выборы. Мне противостояли практически руководители всей польской диаспоры — Шушкевич там, Позняк и так далее. И за кого проголосовали поляки? За меня, восточного человека, я под Смоленском фактически родился. А я выполнил все предвыборные обещания, которые я им дал на предвыборной встрече», — сказал он.

Лукашенко призвал не драматизировать ситуацию в Украине из-за того, что «где-то там живут венгры в Украине и поляки, и прочие».

«Это украинские венгры, украинские поляки. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся, — подчеркнул он. — И для меня свято — Украина должна быть единой и неделимой. Вот на этой платформе мы будем строить наши отношения с нашими соседями».