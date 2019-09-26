Немецкий бизнес хочет гарантий государства для инвестирования в Беларусь

Немецким инвесторам, которые могли бы участвовать в финансировании каких-либо проектов в Беларуси, нужны государственные гарантии и кредитные страховки, заявил журналистам 26 сентября в Минске госсекретарь Министерства экономики и энергетики Германии Ульрих Нуссбаум.

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Кроме того, по его словам, рейтинг Беларуси, по мнению различных финансовых институтов и международных организаций, например Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должен быть лучше, чем сейчас.

«Федеративная Республика Германия всегда поддерживает Беларусь перед международными организациями, в первую очередь перед ОЭСР. Мы всегда содействуем Беларуси», — заявил Нуссбаум.

Он подчеркнул, что немецкие предприятия «всегда сами решают, где им инвестировать, не государство им указывает».

«Нужно создавать условия, чтобы им было интересно и привлекательно инвестировать в Беларуси, — посоветовал немецкий чиновник. — Очень важно поддерживать частный сектор, чтобы малые и средние предприятия становились сильнее и могли развиваться».

На вопрос, каким образом Беларусь могла бы привлечь больше внимания немецкого бизнеса к своим свободным экономическим зонам (СЭЗ), госсекретарь Минэкономики и энергетики ФРГ заявил, что предприятия Германии и так позитивно воспринимают белорусские СЭЗ.

«У вас очень хорошая инфраструктура, хорошо образованные люди, все это видно и воспринимается, — сказал он. — Немецкие предприятия этим очень заинтересованы, но, с другой стороны, они не могут конкурировать с дешевыми ценами из Китая. Тут философия совершенно другая, потому что немецкие предприятия хотят долгосрочно инвестировать, хотят быть долгосрочными партнерами, оставаться здесь с тем, чтобы это партнерство было взаимоинтересным и взаимовыгодным».

По словам Нуссбаума, Беларусь должна «четко показать, где и в каких секторах ей интересно было бы сотрудничать», именно для того, чтобы услышать это, он и встречается с руководством профильных белорусских министерств.

«Немецкие предприятия в основном ориентированы на частный бизнес, нам интересен частный бизнес. Нам требуется очень хорошая основа для сотрудничества. Сейчас очень много торговых конфликтов происходит, например, между Китаем и США, поэтому германская экономика переориентируется — постепенно уходит из Азии и смотрит больше на европейский рынок. Для Беларуси это шанс больше заявить о себе», — подчеркнул госсекретарь Минэкономики и энергетики Германии.

Ульрих Нуссбаум посещает Минск в сопровождении большой делегации немецких предпринимателей. 26 сентября он принимает участие в ежегодном Дне немецкой экономики в Беларуси. Перед форумом чиновник встретился с министром экономики Дмитрием Крутым и министром финансов Максимом Ермоловичем.