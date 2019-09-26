Названа дата перезахоронения в Вильнюсе останков участников восстания Калиновского
Церемония перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов пройдет на вильнюсском кладбище Расу.
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«Вся церемония начнется на Кафедральной площади, в [Вильнюсском кафедральном] соборе, мы решим, как организовать торжественную перевозку останков на кладбище Расу, — сказал чиновник. — Состоятся церемонии на самом кладбище и в часовне. Останки будут помещены в символические, маленькие гробики».
Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Это доказывает его обручальный перстень, найденный в захоронении. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя легендарного восстания Кастуся Калиновского, но для доказательства гипотезы нужны генетические исследования. В июле 2019 года была начата эксгумация останков брата Кастуся — Виктора Калиновского.
Ранее литовские СМИ сообщали, что надписи на могилах будут сделаны на польском и литовском языках. Это вызвало негативную реакцию в Минске.
Представители белорусской общественности обратились к правительству Литвы с просьбой сделать на памятниках участникам восстания в Польше и Беларуси 1863-1864 годов надписи в том числе по-белорусски.