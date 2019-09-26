В Глусском районе братья ради денег задушили престарелую тетю — их могут расстрелять

Двум жителям Глусского района грозит смертная казнь за убийство престарелой тети.

Фигурантами по делу проходят 47- и 52-летний мужчины, которых обвиняют по ч.2 ст. 139 УК (Убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), санкции которой предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

Как сообщили в СК, 22 сентября родные братья, находясь в гостях у своей 87-летней тети, в состоянии алкогольного опьянения задушили пенсионерку и завладели ее деньгами (375 рублей).

В настоящее время мужчины задержаны и находятся в СИЗО.