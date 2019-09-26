«Луч надежды для близких». Открылся центр помощи пострадавшим в ДТП, находящимся в вегетативном состоянии

В Минске открылся первый в стране центр помощи пострадавшим в ДТП пациентам, находящимся в вегетативном состоянии.

Он создан на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова в рамках реализации меморандума между Беларусью и Великобританией «О взаимопонимании по вопросам дальнейшего развития дорожной безопасности в Республике Беларусь».

Министр здравоохранения Владимир Караник на открытии учреждения отметил, что его создание — «инициатива неравнодушных людей»: «Центр открывается не на бюджетные деньги, а на деньги компаний, частные пожертвования. Это показывает степень взросления общества: мы понимаем, что кому-то тяжелее, чем нам, и им нужна помощь».

По словам министра, местный благотворительный фонд «Безопасные дороги» перечислил на создание центра 250 тыс. евро. На эти деньги были отремонтированы помещения и закуплены кровати.

Центр рассчитан на шесть одноместных палат, в которых могут также находиться родственники пациентов. Здесь созданы условия для оказания медицинской помощи пациентам с реабилитационным потенциалом.

Это, по мнению руководства учреждения, поможет осуществлять полноценную реабилитацию, разрабатывать новые подходы к медицинскому паллиативному лечению.

«Появление в стране первого центра, где будет оказываться помощь пациентам, находящимся в вегетативном состоянии после дорожно-транспортных происшествий, это луч надежды для их близких. Это обеспечение достойного ухода и лечения. На сегодня мы обязаны сделать все, чтобы облегчить жизнь этих людей и их близких», — отметил глава Минздрава.

Он сообщил, что в центре будут оказывать помощь и родственникам (психологическая поддержка и обучение).

«Близких научат, как жить с лежачими пациентами после выписки из больницы, обучат элементарным аспектам реабилитации таких пациентов, расскажут, как ухаживать за ними, то есть как переворачивать человека, выполнять гигиенические процедуры. Отсутствие таких знаний и навыков — это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются эти семьи», — сказал чиновник.

По его словам, в 2018 году в ДТП пострадало более 3 тыс. человек, погибло 549. Ежегодно около 2 тыс. человек признаются инвалидами от травм, полученных в ДТП. Около 3% из них находятся в крайне тяжелом, вегетативном состоянии.

«Таких людей в республике несколько десятков, и нахождение в этом центре периодически позволит несколько снять остроту проблемы. По мере необходимости опыт центра будет расширен в регионы», — отметил глава Минздрава.

Он сообщил, что дальнейшая работа центра будет поддерживаться государством.