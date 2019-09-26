В белорусской экономике сохраняются проблемы, — Нуссбаум

Проблемы в белорусской экономике сохраняются. Такое мнение высказал генеральный секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Ульрих Нуссбаум 26 сентября в Минске на 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси.

Среди проблем Нуссбаум назвал сохраняющуюся зависимость от экономики России.

«Это последствия исторического наследия — страны долго находились в едином экономическом пространстве. Из-за такого тесного переплетения экономик слабость российского рынка влияет на белорусскую экономику. Это касается и регуляторных мер, принимаемых в России, в частности, так называемого налогового маневра. Существуют и ограничения на ввоз продукции из Беларуси из-за якобы выявленных санитарных и ветеринарных нарушений», — отметил госсекретарь министерства.

По его словам, есть также проблемы структурного характера в самой белорусской экономике, где доминирует госсектор.

«В германской экономике 90% ВВП производят малые и средние предприятия, и поэтому мы придерживаемся той точки зрения, что малый и средний бизнес по эффективности опережает госпредприятия. Мы считаем негативным тот фактор, что в Беларуси отсутствует средний бизнес, который мог бы стать хорошим партнером для наших предприятий», — сказал Нуссбаум.

Он также отметил, что в Беларуси отсутствует стратегия минимизации препятствий для прихода прямых иностранных инвестиций в страну, «хотя ведется работа над исправлением этих недостатков».

«Надо подтолкнуть компании из Германии продемонстрировать факты работы в Беларуси, привозить сюда людей, демонстрировать возможности, нужно достучаться до каждой земли Германии, где есть заинтересованный бизнес. Для этого мы предоставляем целый спектр инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности», — сказал Нуссбаум.

Чиновник привел в пример четырехнедельное обучение в Германии менеджеров белорусских государственных и частных компаний, которое его ведомство поддерживает последние 13 лет. За это время обучилось около 500 человек.

По словам Нуссбаума, в Беларуси работают две организации для внедрения немецкого опыта — Немецко-белорусский экономический клуб и Представительство немецкой экономики.

Министр сообщил, что вместе с ним в Беларусь прилетели представители 20 немецких компаний.

«Это означает, что немецким компаниям всегда рады в Беларуси. И я рад, что сегодня от лица федеративного правительства могу заявить: в наших интересах углублять деловые контакты и двустороннее сотрудничество. Думаю, что те, кто приехал сюда, найдут здесь полезные контакты», — считает он.