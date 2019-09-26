Минское «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»

Хоккеисты минского «Динамо» провели второй матч нынешней выездной серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Сегодня в Череповце белорусская команда встречалась с «Северсталью». Основное время поединка и овертайм завершились вничью 2:2.

В серии буллитов удача улыбнулась хозяевам.

0:1 — Принс (28:02);

1:1 — Алексеев (33:28);

1:2 — Шор (35:58);

2:2 — Трубачев (38:07-бол.);

3:2 — Галимов (решающий буллит).

28 сентября минчане сыграют в гостях с «Нефтехимиком».

Вот результаты всех матчей минчан в этом сезоне:

02.09. «Нефтехимик — 2:4;

04.09. «Динамо» (М) — 2:3;

06.09. «Сочи» — 4:5;

08.09. «Спартак» — 5:4;

12.09. «Сибирь» — 2:3;

15.09. «Металлург» (Мг) — 3:2;

18.09. «Амур» — 1:0 ОТ;

21.09. «Йокерит» — 5:0;

24.09. «Торпедо» — 4:3 ОТ;

26.09. «Северсталь» — 3:2 Б.