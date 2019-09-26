Глава Слонимского района подал в суд на блогера Путило и журналистку Калинкину

Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич подал иск против журналистки, главного редактора сайта «Белорусский партизан» Светланы Калинкиной и блогера Степана Путило — автора телеграм-канала Nexta.

Поводом для иска стала запись Путило, в которой он обвинил Хомича и его жену в вождении в нетрезвом виде. «Белорусский партизан» это сообщение перепечатал.

«Да, мы получили иск — не за наш материал, а за материал блогера Nexta. Пока суд нам предложил договориться мирно, будем пробовать, если нет, то пойдем в суд», — сообщила БелаПАН Калинкина.

Пока с представителями истца она не связывалась.

«Здесь странная подача, надо уточнять, насколько это правомерно, потому что за один и тот же материал каждый получил отдельный иск, хотя все как минимум должны быть соответчиками», — сказала Калинкина.

Путило сообщил БелаПАН, что готов судиться, но не в «лукашенковском суде». Он заявил, что не намерен направлять своих представителей в суд.

Также блогер опубликовал фото искового заявления. По версии истца, информация, опубликованная блогером, не подтвердилась. Сумма исковых требований составляет 50 тыс. рублей, которые Хомич планирует передать на ремонт Слонимской центральной районной больницы. Иск подан в суд Минского района. Заседание назначено на 18 октября.