Berlin Economics дала Беларуси 35 рекомендаций по улучшению инвестклимата

/ Новости Германии
Просмотров: 22

Компания Berlin Economics (Немецкая экономическая группа в Беларуси) на основе исследования выработала 35 рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в Беларуси.

Как сообщил замглавы компании Роберт Кирхнер 26 сентября в Минске на 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси, в исследовании содержатся предложения о проведении реформ от представителей немецкого и связанного с Германией бизнеса в Беларуси. Были разосланы анкеты и проведены очные интервью. Затем весь материал проанализировали внешние эксперты и организации-партнеры.


В белорусской экономике сохраняются проблемы, — Нуссбаум

«Наша цель была очертить более мелкие поступательные реформы, которые просты в реализации и приведут к значительным улучшениям для бизнеса в Беларуси, результатом которых станет более активная деятельность и инвестиции со стороны действующих и новых инвесторов», — отметил Кирхнер.

Он считает, что после рецессии 2015-2016 годов белорусская экономика демонстрирует устойчивое восстановление. В 2018 году ВВП вырос на 3%. В то же время, «несмотря на все положительные изменения, экономический рост согласно среднесрочным прогнозам не превысит 2%».

«Такая траектория не позволит догнать более развитые экономики и свидетельствует о том, что действующая экономическая модель исчерпала себя», — сказал представитель компании.

По мнению исследователей, в стране созданы хорошие условия для развития свободных экономических зон, Парка высоких технологий и парка «Великий камень», но в долгосрочной перспективе надо упрощать условия ведения бизнеса во всех секторах.

Кирхнер назвал десять наиболее значимых предложений по реформам для улучшения инвестиционного климата:

  • отмена отсрочки возмещения НДС при ввозе товаров;
  • прием инвойсов для таможенной очистки товаров;
  • отмена чрезмерного применения блокировки счета в ходе налоговых споров;
  • отмена налогообложения нереализованной прибыли от курсовых разниц;
  • создание базы судебных решений;
  • уточнение правил выдачи доверенности;
  • продление максимального срока действия разрешений на трудоустройство иностранных специалистов;
  • отмена необходимости получения у Нацбанка на открытие счетов в иностранных банках;
  • создание прозрачного механизма регистрации постоянных представительств в налоговых органах;
  • упрощение процедуры заключения дополнительных соглашений к инвестиционным договорам.

У немецких компаний большие виды на Беларусь

«Первые четыре предложения направлены непосредственно на уменьшение административного бремени для компаний, ведущих бизнес в Беларуси. Например, отсрочка возмещения НДС импортерам оказывает давление на ликвидность компаний. Прием инвойсов позволит ускорить таможенные процедуры и устранить препятствия в торговле. Упрощение налогообложения нереализованной прибыли позволит сохранить в среднесрочной перспективе налоговые доходы неизменными, упростит налоговые декларации и сделает кассовые потоки более предсказуемыми», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые предложения призваны обеспечить бОльшую прозрачность судебной системы.

«База данных судебных решений будет содействовать большей предсказуемости юридических ситуаций, в то время как уточненные правила в отношении письменных доверенностей наряду с реестром лиц, имеющих такие доверенности, сократит злоупотребления и другие правовые риски, связанные с подписанием контрактов», — отметил исследователь.


Минэкономики хочет получить до 1 млрд долларов инвестиций из Германии

Он также подчеркнул, что предложение об упрощении процедуры найма иностранных граждан в Беларуси «особенно важно для иностранных инвесторов».

«В нашем отчете выделено всего 35 предложений, следующим шагом должен стать анализ и реализация этих предложений белорусским правительством, а именно перевод предложений в плоскость политики и законодательства. Мы готовы оказать консультационную помощь. Также необходим мониторинг процесса реализации, который мы можем взять на себя. И обсуждение результатов в ходе регулярных встреч немецко-белорусской рабочей группы по торговле и инвестициям», — подытожил эксперт.

По его словам, отчет об исследовании можно найти на двух языках на сайте компании, он также опубликован на русском языке и будет передан в заинтересованные ведомства.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Германия Персона: Роберт Кирхнер

Другие материалы на эту тему:

Посол Манфред Хутерер: Германия заинтересована в сильной и независимой Беларуси

Посол Манфред Хутерер: Германия заинтересована в сильной и независимой Беларуси

В Беларуси в 16-й раз пройдут Недели Германии

В Беларуси в 16-й раз пройдут Недели Германии

Искусство в бункере. Как в Германии заводы и склады превращают в музеи и галереи

Искусство в бункере. Как в Германии заводы и склады превращают в музеи и галереи

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь