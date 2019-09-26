Berlin Economics дала Беларуси 35 рекомендаций по улучшению инвестклимата

Компания Berlin Economics (Немецкая экономическая группа в Беларуси) на основе исследования выработала 35 рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в Беларуси.

Как сообщил замглавы компании Роберт Кирхнер 26 сентября в Минске на 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси, в исследовании содержатся предложения о проведении реформ от представителей немецкого и связанного с Германией бизнеса в Беларуси. Были разосланы анкеты и проведены очные интервью. Затем весь материал проанализировали внешние эксперты и организации-партнеры.

«Наша цель была очертить более мелкие поступательные реформы, которые просты в реализации и приведут к значительным улучшениям для бизнеса в Беларуси, результатом которых станет более активная деятельность и инвестиции со стороны действующих и новых инвесторов», — отметил Кирхнер.

Он считает, что после рецессии 2015-2016 годов белорусская экономика демонстрирует устойчивое восстановление. В 2018 году ВВП вырос на 3%. В то же время, «несмотря на все положительные изменения, экономический рост согласно среднесрочным прогнозам не превысит 2%».

«Такая траектория не позволит догнать более развитые экономики и свидетельствует о том, что действующая экономическая модель исчерпала себя», — сказал представитель компании.

По мнению исследователей, в стране созданы хорошие условия для развития свободных экономических зон, Парка высоких технологий и парка «Великий камень», но в долгосрочной перспективе надо упрощать условия ведения бизнеса во всех секторах.

Кирхнер назвал десять наиболее значимых предложений по реформам для улучшения инвестиционного климата:

отмена отсрочки возмещения НДС при ввозе товаров;

прием инвойсов для таможенной очистки товаров;

отмена чрезмерного применения блокировки счета в ходе налоговых споров;

отмена налогообложения нереализованной прибыли от курсовых разниц;

создание базы судебных решений;

уточнение правил выдачи доверенности;

продление максимального срока действия разрешений на трудоустройство иностранных специалистов;

отмена необходимости получения у Нацбанка на открытие счетов в иностранных банках;

создание прозрачного механизма регистрации постоянных представительств в налоговых органах;

упрощение процедуры заключения дополнительных соглашений к инвестиционным договорам.

«Первые четыре предложения направлены непосредственно на уменьшение административного бремени для компаний, ведущих бизнес в Беларуси. Например, отсрочка возмещения НДС импортерам оказывает давление на ликвидность компаний. Прием инвойсов позволит ускорить таможенные процедуры и устранить препятствия в торговле. Упрощение налогообложения нереализованной прибыли позволит сохранить в среднесрочной перспективе налоговые доходы неизменными, упростит налоговые декларации и сделает кассовые потоки более предсказуемыми», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые предложения призваны обеспечить бОльшую прозрачность судебной системы.

«База данных судебных решений будет содействовать большей предсказуемости юридических ситуаций, в то время как уточненные правила в отношении письменных доверенностей наряду с реестром лиц, имеющих такие доверенности, сократит злоупотребления и другие правовые риски, связанные с подписанием контрактов», — отметил исследователь.

Он также подчеркнул, что предложение об упрощении процедуры найма иностранных граждан в Беларуси «особенно важно для иностранных инвесторов».

«В нашем отчете выделено всего 35 предложений, следующим шагом должен стать анализ и реализация этих предложений белорусским правительством, а именно перевод предложений в плоскость политики и законодательства. Мы готовы оказать консультационную помощь. Также необходим мониторинг процесса реализации, который мы можем взять на себя. И обсуждение результатов в ходе регулярных встреч немецко-белорусской рабочей группы по торговле и инвестициям», — подытожил эксперт.

По его словам, отчет об исследовании можно найти на двух языках на сайте компании, он также опубликован на русском языке и будет передан в заинтересованные ведомства.