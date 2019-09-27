Лукашенко готов помиловать украинского шпиона, обменяв его на Юрия Политику

Александр Лукашенко готов помиловать украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, взамен на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого судят в Украине по аналогичному обвинению. Об этом белорусский руководитель заявил на встрече с украинскими журналистами 26 сентября. Запись встречи была показана в эфире телеканала «Беларусь-1».

Фото А.Турлая

«Много разговоров про этих задержанных. На эти темы с Порошенко (бывший президент Украины. — БелаПАН.) вел разговор. Я ему показывал документы, аудио, видео по вашему парню — звание его полковник. Ладно, мы все понимаем, разведка, изучение. Я говорю Петру Порошенко: что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу. Зачем тебе прятаться в посольстве, это же негативно влияет на наши отношения», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что у него были договоренности с Порошенко о взаимном помиловании задержанных, но украинская сторона не выполнила договоренности.

«Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику? Осудите его. У вас суд, особенно сейчас, суверенный независимый, а мы осудим Шаройко. Жалко людей. Об обмене речь не идет, я сразу помилую этого человека. Все, договорились. Мы передали дело в суд, осудили, я готов его помиловать. Порошенко пообещал, ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы потому что их нет. Даже если они и есть, но мы же договорились с тобой. Давайте сделаем, это отравляет наши отношения, люди неправильно понимают. Почему не решается до сих пор?» — сказал Лукашенко.

На вопрос, возможно ли это сделать до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на октябрьском форуме регионов в Житомире, он заявил: «Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд, ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно, как».

Лукашенко добавил, что белорусская сторона намерена решить вопрос «тихо и спокойно».