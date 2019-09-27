Даже российская оппозиция, если придет к власти, Крым Украине не вернет, считает Лукашенко

Украина не сможет вернуть Крым, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы украинских журналистов 26 сентября в Минске. Запись интервью была показана вечером на телеканале «Беларусь-1».

Ласточкино гнездо в Ялте — одно из самых известных мест в Крыму

«Я не знаю, откровенно говоря, но мне кажется, что нет. Я верю, что, как говорит президент [России Владимир Путин], вопрос закрыт, сегодня и навсегда. Так говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. И это консенсус в российском обществе, нет такого вопроса, где россияне бы так поддерживали власть так, как по Крыму», — сказал Лукашенко.

Он считает, что сегодня нет силы, которая против желания России могла бы вернуть Крым Украине.

«Это территория уже России, как они считают, и не только они. Поэтому я не вижу в этом направлении действий. Может быть, когда-то, в спокойном ключе изменится политика, и прочее, прочее, появится новое поколение россиян у власти. Может быть. Но даже если бы сегодня в России пришли к власти те, кто осуждают Россию за Крым, ну вот Миша Касьянов, который был премьер-министром, они бы Крым вам не вернули. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — заявил белорусский руководитель.

По его мнению, Украина воевать за Крым с Россией не будет.

«Это нереально. Но, может, и будете. Вопрос не в этом. В тот год, когда Крым стал российским, когда вы его потеряли, Турчинов был у вас руководителем. Вы меня окружили (7 июня 2014 года в Киеве, где проходила инаугурация президента Петра Порошенко. — БелаПАН.) и начали пытать: а Крым где, и прочее. Вообще не не надо было мне эти вопросы задавать. И я откровенно выпалил: «Де-факто Крым российский». А почему вы не воевали за свою землю, почему отдали ее просто так? Там не погиб ни один ваш генерал, ни один офицер. Ответов мне не дали. А потом референдум и прочее, это оставим юристам, пусть они разбираются. Но Крым вы потеряли сами», — убежден Лукашенко.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ состоялся 16 марта 2014 года. По данным его организаторов, 96,77% проголосовавших высказались за вхождение Автономной Республики Крым в состав России. 18 марта Путин подписал договор о принятии в состав России Крыма и Севастополя. Этому предшествовал ввод российских военных на территорию украинского полуострова в феврале 2014 года и блокирование ими баз украинской армии.

Генеральная ассамблея ООН, ОБСЕ и другие международные организации не признали референдум законным. США, ЕС и ряд стран ввели экономические санкции против РФ.

Беларусь не признала Крым российским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, подтверждающего в том числе обеспечение территориальной целостности Украины.