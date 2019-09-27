Лукашенко назвал Ширака «выдающимся государственным деятелем»

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По мнению Александра Лукашенко, экс-президент Франции Жак Ширак благодаря своему профессиональному кругозору и жизненному опыту заслужил признание и уважение далеко за пределами страны и занял почетное место в пантеоне выдающихся представителей современности.

Как говорится в соболезнованиях, выраженных действующему главе Пятой республики Эммануэлю Макрону, Лукашенко «с глубокой печалью узнал о смерти Жака Ширака».

Как отметил официальный белорусский лидер, усопший был выдающимся государственным деятелем, который более сорока лет активно участвовал в формировании политики Франции.
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Тэги: Беларусь-Франция Персона: Жак Ширак Александр Лукашенко

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