Ученые создали кепку, которая спасет от облысения

Американские ученые из государственного исследовательского университета Висконсина разрабатывают головной убор, способный спасти от облысения.

Как сообщается, бейсболка будет стимулировать рост волос. «Пробник» уже прошел испытания. «Подопытным кроликом» стал отец разработчика, который облысел два года назад. Сообщается, что ему понадобился лишь месяц ношения кепки, чтобы волосы вновь начали расти.

Отмечается, что головной убор будет полезен лишь тем, кто лишился волос не так давно. «Кепка не создает новые фолликулы, а лишь пробуждает неактивные», — подчеркнули ученые.

В основе кепки идет пластырь, сделанный из гибкого куска пластика. Когда пластырь чувствует движение тела, он производит электрический заряд, который практически не ощутим.

Ранее исследователи университета Джона Хопкинса заявили, что нашли способ замедлить или вообще предотвратить облысение. В ходе проведенных исследований они выявили, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи.