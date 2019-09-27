Ученые создали кепку, которая спасет от облысения

/ Мир
Просмотров: 104

Американские ученые из государственного исследовательского университета Висконсина разрабатывают головной убор, способный спасти от облысения.

Как сообщается, бейсболка будет стимулировать рост волос. «Пробник» уже прошел испытания. «Подопытным кроликом» стал отец разработчика, который облысел два года назад. Сообщается, что ему понадобился лишь месяц ношения кепки, чтобы волосы вновь начали расти.


Ученые обнаружили неожиданное средство от облысения

Отмечается, что головной убор будет полезен лишь тем, кто лишился волос не так давно. «Кепка не создает новые фолликулы, а лишь пробуждает неактивные», — подчеркнули ученые.

В основе кепки идет пластырь, сделанный из гибкого куска пластика. Когда пластырь чувствует движение тела, он производит электрический заряд, который практически не ощутим.

Ранее исследователи университета Джона Хопкинса заявили, что нашли способ замедлить или вообще предотвратить облысение. В ходе проведенных исследований они выявили, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США облысение

Другие материалы на эту тему:

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина