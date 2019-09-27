За год в Беларуси «потерялись» 4 тысячи работников

По данным Белстата, в экономике Беларуси в августе 2019 года было занято 4 млн 334,1 тыс. человек.

Для сравнения, в августе 2018 года в экономике было занято 4 млн 338 тыс. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 3,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 сентября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1 процентного пункта и составил 0,3%.

В разрезе регионов уровень безработицы следующий:

Минск — 0,1%;

Минская область — 0,2%;

Гомельская область — 0,3%;

Брестская, Витебская, Гродненская и Могилевская области — по 0,4%.

По сравнению с прошлым годом на 26,6% сократилось количество безработных. На 1 сентября на учете состояло 11,9 тысячи человек, на 1 сентября 2018 года — 16,3 тысячи.