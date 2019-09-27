Лукашенко признался, сколько еще будет президентом

Александр Лукашенко намерен оставаться президентом до тех пор, «пока есть здоровье» и доверие людей. Об этом он заявил 26 сентября во время встречи с представителями украинских СМИ в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента

«Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное — здоровье и доверие людей», — заявил Лукашенко.

Обсуждая вопрос о «транзите власти», Лукашенко заявил: «Нет у нас транзита власти. Наш президент будет избран только народом».

Он также сообщил, что «не присматривает преемника». «Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: «А кто?» Я так не думаю», — сказал Лукашенко.

«Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно», — сказал он. В то же время есть мнение, добавил Лукашенко, что «после работы на посту президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них».

Отвечая на вопрос о детях, Лукашенко отметил: «Мои дети не страдают президентством — ни один, ни второй, ни третий. Они «наелись» моего президентства».

Ранее он заявил журналистам, что ни в коем случае не согласится, чтобы Беларусь вошла в состав России. «У нас в Беларуси тоже [говорят], особенно более националистические круги: вот Лукашенко сдаст суверенитет и независимость. Глупость полная, плевать мне на мою эту власть и прочее. Слушайте, я уже 25 лет президент. Я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я как могу управляю, но вообще на мечтаниях всех белорусов, которые веками мечтали быть независимыми. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну», — заявил Лукашенко.