Лукашенко заступился за Януковича и назвал Революцию достоинства «неконституционными действиями»

В ходе встречи с украинскими журналистами, Александр Лукашенко заступился за четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Белорусский лидер рассказал, что проблемы между Киевом и Москвой начались еще во времена Януковича, когда госкорпорация «Газпром» существенно подняла цену «голубое топливо». Тогда глава украинского государства очень обиделся на Владимира Путина.

По словам Лукашенко, Янукович задал ему прямой вопрос: «Слушай, ну почему они по отношению к нам так поступили?» Президент Беларуси считает, что это была «не первая, но значительная уже трещина» в двусторонних отношениях.

Именно это событие, считает глава государства, подтолкнуло Януковича отказаться от курса на ЕС.

Лукашенко убежден, что его бывший коллега не был пророссийским: «Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий».