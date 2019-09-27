Лукашенко заступился за Януковича и назвал Революцию достоинства «неконституционными действиями»

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В ходе встречи с украинскими журналистами, Александр Лукашенко заступился за четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Белорусский лидер рассказал, что проблемы между Киевом и Москвой начались еще во времена Януковича, когда госкорпорация «Газпром» существенно подняла цену «голубое топливо». Тогда глава украинского государства очень обиделся на Владимира Путина.


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По словам Лукашенко, Янукович задал ему прямой вопрос: «Слушай, ну почему они по отношению к нам так поступили?» Президент Беларуси считает, что это была «не первая, но значительная уже трещина» в двусторонних отношениях.

Именно это событие, считает глава государства, подтолкнуло Януковича отказаться от курса на ЕС.

Лукашенко убежден, что его бывший коллега не был пророссийским: «Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий».

Президент Беларуси убежден, что «Украина для Януковича была всем», пишет glavred.info.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Виктор Янукович Александр Лукашенко

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