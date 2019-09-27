Путин не думает сохранить власть любой ценой, — Лукашенко

Комментируя слухи о том, что Владимир Путин путем объединения Беларуси и России хочет сохранить свою власть, Александр Лукашенко заявил, что это неправда.

Фото пресс-службы Кремля

По словам официального белорусского лидера, «ну как-то это слишком мелко так вот в лоб объединить Беларусь и Россию, то, что вообще не объединяется, и продлить свои полномочия».

Он подчеркнул, что если у руководства России возникнет вопрос продления власти одного человека, у них будет десяток вариантов: «Они найдут десяток вариантов, но я знаю другое: президент Путин на сегодняшний день, не посинели у него пальцы, когда он держится за это кресло. Не посинели. Нет у него цели любой судьбой сохранить себя во власти».

Поэтому глава государства призвал украинские СМИ «отбросить все эти настороженности, эти все досужие разговоры, что там Путин в 24-м хотел бы продлить власть за счет, свои полномочия президента, за счет Беларуси». «Все это наивно. Это не для большой политики. Это просто нужно, ну, в средствах массовой информации перемывать-обмывать. Но это не для Путина, тем более не для меня, поскольку речь идет о перспективах, о дальнейшем существовании белорусского государства», — заявил Лукашенко.

«Нас топтали под плеткой, и вам хватало, почти такая же история, — сказал он. — Сейчас мы суверенные, независимость. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Да плевать на эту всю власть и т.д. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну».

«Что такое Лукашенко на фоне существования суверенного белорусского независимого государства? Ничто. Что такое Зеленский, Порошенко и все прежние ваши президенты на фоне сохранения украинского независимого государства? Пыль. Я так это понимаю. Поэтому не настораживайтесь, никакого опасения здесь нет и быть не может», — заявил белорусский руководитель.