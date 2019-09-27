Лукашенко пообещал выбросить из дома всю импортную косметику

/ Экономика
Просмотров: 675

Посещая сегодня ЗАО «Витекс» Александр Лукашенко пообещал отказаться дома от импортной косметики.

Фото пресс-службы президента

Высоко оценив качество производимой предприятием продукции, он отдал распоряжение своим помощникам повыбрасывать из его дома всю импортную продукцию: «Повыкидывайте и поставьте, что мне надо».

Глава государства пообещал, что больше никогда не будет пользоваться импортными косметическими средствами: «Если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать».

Он подчеркнул, что импортная продукция в целом не лучше отечественной. «Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: косметика Белита Витэкс Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Как в Беларуси тестируют косметику и парфюмерию

Как в Беларуси тестируют косметику и парфюмерию

Зачем косметическая фирма «покупала» асфальт

Зачем косметическая фирма «покупала» асфальт

«Белита» и «Витэкс» открыли в Минской области новый спорткомплекс

«Белита» и «Витэкс» открыли в Минской области новый спорткомплекс

Стилист из Нью-Йорка за час накрасил губы 300 женщинам

Стилист из Нью-Йорка за час накрасил губы 300 женщинам