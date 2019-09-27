Лукашенко пообещал выбросить из дома всю импортную косметику
Посещая сегодня ЗАО «Витекс» Александр Лукашенко пообещал отказаться дома от импортной косметики.
Высоко оценив качество производимой предприятием продукции, он отдал распоряжение своим помощникам повыбрасывать из его дома всю импортную продукцию: «Повыкидывайте и поставьте, что мне надо».
Глава государства пообещал, что больше никогда не будет пользоваться импортными косметическими средствами: «Если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать».
Он подчеркнул, что импортная продукция в целом не лучше отечественной. «Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.