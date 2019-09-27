В Беларуси задержали таджикского оппозиционера Фархода Одинаева

В международном пункте пропуска «Каменный Лог» был задержан таджикский оппозиционер Фарход Одинаев. Это произошло по запросу официального Душанбе.

Как сообщила БелаПАН юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко, Одинаева задержали 25 сентября.

В Госпогранкомитете БелаПАН подтвердили факт задержания Одинаева, сообщив, что он находился в базе межгосударственного розыска по СНГ.

По словам правозащитницы, Одинаев, у которого есть таджикское и российское гражданство, последние годы проживал в РФ: «У него была шенгенская виза, он ехал в Варшаву для участия в работе ежегодной конференции по человеческому измерению, которую проводит ОБСЕ. Почему он решил ехать через Литву, неизвестно. В «Каменном Логе» ему сообщили, что он находится в базе межгосударственного розыска по СНГ по запросу Таджикистана. Его задержали для выяснения всех обстоятельств».

Лойко пояснила, что согласно процедуре после задержания Одинаева у Таджикистана есть 72 часа, чтобы подтвердить свой запрос на арест и передать белорусской стороне необходимые документы. Если Таджикистан его подтверждает, то Генеральная прокуратура рассматривает этот запрос и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче гражданина.

«Сегодня в обед истекают эти 72 часа. Одинаев содержится в изоляторе временного содержания в Сморгони, так как ИВС в Ошмянах на ремонте, но сегодня его должны отвезти в прокуратуру в Ошмянах и либо что-то предъявить, либо не предъявлять, — сказала Лойко. — Для нас эта ситуация важна, так как мы знаем разные случаи. За последние пять лет было два случая, когда Беларусь отказалась выдавать граждан Таджикистана. Но практика такова, что даже если Беларусь отказывает в выдаче, то все равно выносится постановление о высылке из страны. И тут вопрос, в какую страну его вышлют. Мы обеспокоены тем, чтобы его не отправили в Россию. Таджикистан является членом Шанхайской организации сотрудничества и, возможно, сможет инициировать экстрадицию Одинаева».

Лойко отметила, что идеальным вариантом было бы решение белорусских властей позволить Одинаеву выехать в ту страну, куда он направлялся до задержания.

По информации таджикской службы «Радио Свобода», 42-летний Одинаев обвиняется по двум статьям УК, в том числе в членстве в запрещенной организации. Речь идет о Партии исламского возрождения Таджикистана, которая признана террористической организацией в Таджикистане.

Данная партия была зарегистрирована в 1997 году и осуществляла свою деятельность до 2015 года. Затем Верховный суд Таджикистана обвинил партию в организации бунта и запретил ее деятельность в стране. Руководство партии считает эти обвинения безосновательными и заявляет, что бунт стал поводом для закрытия партии на территории Таджикистана.